  • 11 ноября 201911.11.2019понедельник
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Мемориал сотрудникам органов внутренних дел установят в Уватском районе

Общество, 14:04 11 ноября 2019

администрация Уватского района Макет мемориала | Фото: администрация Уватского района

Мемориал сотрудникам органов внутренних дел Уватского района, погибшим при исполнении служебного долга в военное и мирное время, разместят напротив главного входа полиции в Увате в 2020 году, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Об этом сказал глава муниципалитета Сергей Путмин, поздравляя сотрудников полиции с профессиональным праздником.

Во время рабочей встречи с главой района начальник ОМВД России по Уватскому району, подполковник полиции Александр Лукашенко рассказал об изменениях в работе и поблагодарил за помощь в обустройстве сквера около здания ведомства. Строительство сквера пройдет на средства ПАО "Сургутнефтегаз" – 2,5 млн рублей.

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Сергей Путмин посмотрел оружие и спецсредства, которые находятся на вооружении полиции, музей памяти и комнату-гостиницу для командированных специалистов, которую обустроили в 2019 году.

Также подписано распоряжение о награждении в честь Дня сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Почетной грамотой главы отмечен подполковник внутренней службы, заместитель начальника ОМВД России по Уватскому району Алексей Ковков. Благодарность главы объявлена инспектору группы делопроизводства и режима Наталье Белкиной, специалисту миграционного пункта Наталье Велижаниной, инспектору группы по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД Ольге Грибченко, капитану полиции, старшему участковому Михаилу Слинкину.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мемориал , полиция , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 11.11.2019От тюменских общественников ждут добрых историй на конкурс проекта "Открытые НКО"
14:15 11.11.2019Проект "Отряды мэра" - финалист Всероссийской премии "Траектория"
14:04 11.11.2019Мемориал сотрудникам органов внутренних дел установят в Уватском районе
13:53 11.11.2019Тюменские школьники примерили боевую форму пожарных