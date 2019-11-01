Мемориал сотрудникам органов внутренних дел установят в Уватском районе

Макет мемориала | Фото: администрация Уватского района Макет мемориала | Фото: администрация Уватского района

Мемориал сотрудникам органов внутренних дел Уватского района, погибшим при исполнении служебного долга в военное и мирное время, разместят напротив главного входа полиции в Увате в 2020 году, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Об этом сказал глава муниципалитета Сергей Путмин, поздравляя сотрудников полиции с профессиональным праздником.

Во время рабочей встречи с главой района начальник ОМВД России по Уватскому району, подполковник полиции Александр Лукашенко рассказал об изменениях в работе и поблагодарил за помощь в обустройстве сквера около здания ведомства. Строительство сквера пройдет на средства ПАО "Сургутнефтегаз" – 2,5 млн рублей.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Сергей Путмин посмотрел оружие и спецсредства, которые находятся на вооружении полиции, музей памяти и комнату-гостиницу для командированных специалистов, которую обустроили в 2019 году.

Также подписано распоряжение о награждении в честь Дня сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Почетной грамотой главы отмечен подполковник внутренней службы, заместитель начальника ОМВД России по Уватскому району Алексей Ковков. Благодарность главы объявлена инспектору группы делопроизводства и режима Наталье Белкиной, специалисту миграционного пункта Наталье Велижаниной, инспектору группы по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД Ольге Грибченко, капитану полиции, старшему участковому Михаилу Слинкину.