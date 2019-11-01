Лучший студенческий отряд региона наградят в Тюмени

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Более 400 бойцов, ветеранов, комиссаров, командиров отрядов вузов Тюмени и области, а также представители органов власти, работодатели и друзья студенческих отрядов региона примут участие в торжественной церемонии закрытия юбилейного трудового лета в концертном зале "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к.5) 22 ноября, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Главной интригой вечера станет оглашение "Лучшего студенческого отряда Тюменской области" по итогам трудового семестра-2019 и вручение переходящего знамени. Награды получат отличившиеся на целине бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов. Будут подведены итоги конкурса-рейтинга студенческих отрядов Тюменской области 2019 года.

Откроется выставка, посвященная деятельности студенческих отрядов. Пройдут игра-актив для кандидатов в бойцы студотрядов, а также масштабная спевка, во время которой бойцы и ветераны споют любимые песни под гитару.

Состоится концерт из номеров, представленных на Всероссийском творческом фестивале, который прошел в Москве в конце октября.