  • 12 ноября 201912.11.2019вторник
  • USD63,9121
    EUR70,4759
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Лучший студенческий отряд региона наградят в Тюмени

Общество, 08:54 12 ноября 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Более 400 бойцов, ветеранов, комиссаров, командиров отрядов вузов Тюмени и области, а также представители органов власти, работодатели и друзья студенческих отрядов региона примут участие в торжественной церемонии закрытия юбилейного трудового лета в концертном зале "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к.5) 22 ноября, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Главной интригой вечера станет оглашение "Лучшего студенческого отряда Тюменской области" по итогам трудового семестра-2019 и вручение переходящего знамени. Награды получат отличившиеся на целине бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов. Будут подведены итоги конкурса-рейтинга студенческих отрядов Тюменской области 2019 года.

Откроется выставка, посвященная деятельности студенческих отрядов. Пройдут игра-актив для кандидатов в бойцы студотрядов, а также масштабная спевка, во время которой бойцы и ветераны споют любимые песни под гитару.

Состоится концерт из номеров, представленных на Всероссийском творческом фестивале, который прошел в Москве в конце октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студотряды , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 12.11.2019Лучший студенческий отряд региона наградят в Тюмени
08:43 12.11.2019О контроле качества топлива для россиян проведут прямую линию
08:32 12.11.2019Сувениры ко Дню матери предлагают изготовить в Ялуторовском музее
08:21 12.11.2019Выставка "Мода в пути" открылась в Екатеринбурге