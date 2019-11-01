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  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

12 ноября в Тюмени сыро, на дорогах гололедица

Общество, 07:30 12 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс одного градуса Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 12 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду с дождем утром и ледяным дождем вечером. Напомним, о гололедных явлениях накануне предупредили силы МЧС России.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2-6 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление 757-758 мм. рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения утром.

Заход солнца в 16 часов 31 минуты. Долгота дня 8 часов 19 минуты.

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# погода в Тюмени

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