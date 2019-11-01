Курсант ТВВИКУ Джонатан Камате выиграл спецприз "Димитриевской субботы"

| Фото: организаторов фестиваля "Димитриевская суббота" | Фото: организаторов фестиваля "Димитриевская суббота"

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Джонатан Камате из Республики Мали получил специальный приз на международном конкурсе военной песни "Димитриевская суббота".

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, Джонатан Каматэ стал обладателем специального приза фестиваля "За творческую индивидуальность". В 2019 году конкурс собрал на одной сцене более 70 участников из городов Уральского федерального округа, Луганской и Донецкой народных Республик, а также Республики Мали.

Лауреатами юбилейного конкурса "Димитриевская суббота" стали тюменские вокальные группы "Фокус", Up Great, вокально-инструментальные ансамбли "Робинзоны" (Ишим, Тюменская область), "Краски лета" (музыкальная студия "Интервал", Тюмень). В номинации "Исполнители песен" лидировали тюменцы Ислам Балкоев, Дарья Кармацких и Яна Пальянова из Омутинского района.

На конкурсе патриотической песни выступали также участники боевых действий, ветераны.

Первый фестиваль "Димитриевская суббота" прошел в Тобольске и был посвящен 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Он включал в себя комплекс мероприятий для семей военнослужащих, погибших в Афганистане, и в конфликтах в Чечне.