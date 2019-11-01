Выставку "Архитектор: путь к профессии" презентуют в центре для молодежи в Тюмени

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Презентация творческой выставки "Архитектор: путь к профессии" откроется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 15 ноября в 14 часов. Об этом рассказали в центре для молодежи.

Как сообщили в департаменте культуры администрации города, авторами архитектурно-художественных работ и проектов стали учащиеся, студенты, преподаватели и архитекторы Института архитектуры и дизайна ТИУ.

Экспозиция покажет траекторию становления личности в профессии: первые работы учеников Центра архитектурной подготовки и переподготовки по основам архитектуры, композиции, рисунку и живописи, декоративно-прикладному искусству, затем студенческие годы – взгляд молодых на современное проектирование и как результат – востребованные профессионалы, архитекторы, преображающие городскую среду.

Работы выполнены под руководством педагогов, являющихся практикующими архитекторами, дизайнерами, художниками, членами Союза архитекторов, Союза дизайнеров и Союза художников России. Кроме того, посетители экспозиции смогут увидеть архитектурно-градостроительную концепцию территории ул. Ленина – от Исторического сквера до ул. Мориса Тореза. Преобразования одной из ключевых территорий областной столицы получили одобрение у большинства горожан, они начнутся в 2020 году.

Многие работы и проекты являются победителями и участниками международного фестиваля-смотра архитектурных работ "Зодчество" (Москва), Международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея" (Тюмень) и других.

Как добавили в информационно-библиотечном центре, экспозиция открыта для посетителей с 12 ноября. 15 ноября на ее презентацию придут авторы.

Ознакомиться с архитектурно-художественными работами можно по 15 января в часы работы центра для молодежи.