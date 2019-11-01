Акция "Новогодняя удача" стартовала в Запсибкомбанке

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Акция "Новогодняя удача" с розыгрышем специальных ставок по кредитам стартовала в Запсибкомбанке 11 ноября. Каждую неделю, до конца 2019 года, будут определяться те 366 счастливчиков, которые получат лучшие ставки Запсибкомбанка по потребительским и ипотечным кредитам. Эти ставки будут доступны и тем клиентам, которые рефинансируют кредиты других банков в Запсибкомбанке.

Еженедельно случайным образом среди клиентов, подавших заявку на кредит с 11 ноября 2019 года и получивших предварительное одобрение по кредиту до 22 декабря 2019 года, будут отбираться обладатели сниженных ставок: 8% – по ипотеке, 9,1% – по потребительским кредитам. Такая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.

"В преддверии Нового года и взрослые, и дети ожидают чудес и исполнения желаний. Выигрывайте лучшую ставку по кредиту от Запсибкомбанка в акции "Новогодняя удача" и исполняйте свои желания каждые 366 дней нового 2020 года. Приходите в ближайший к вам офис Запсибкомбанка, еженедельно с 11 ноября и до самого Нового года ловите "Новогоднюю удачу" и получайте сниженную ставку по кредиту: 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.