Стартапы студентов ТюмГУ вошли в число лучших всероссийского акселератора

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Два проекта резидентов бизнес-акселератора Тюменского государственного университета были представлены в финале Всероссийского конкурса-акселератора "Большая разведка" в пермском технопарке Morion.Digital. В треке IT&Robotics вторым призером стал проект "МОZG" сборного коллектива студентов ТюмГУ и ТюмГМУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Особый и важный опыт нашей команде дал проектный марафон Мейкертон, в котором мы несколько раз принимали участие и даже были победителями. Отдельное спасибо ФабЛабу и команде бизнес-акселератора за поддержку и мотивацию на развитие. Благодаря хорошему взаимодействию разных структур поддержки в Тюмени мы получили знания, опыт и силы, чтобы бороться на самом высоком уровне", – рассказал член команды проекта "МОZG" Артур Смилянин.

У каждого из четырех треков "Большой разведки" есть компания-партнер, в треке IT&Robotics это "ЭР-Телеком Холдинг". По результатам финала представители компании назвали свою тройку лучших проектов, куда попали проекты "9sense" и "MOZG".

"Участие в конкурсе-акселераторе "Большая разведка" дало мне больше, чем я мог предполагать – возможность участвовать в создании пилотного проекта с ведущим федеральным интернет-провайдером "ЭР-Телеком". Компания является не только оператором телекомуслуг, но и площадкой для проектов умного дома и интернета вещей. Именно в контексте управления элементами умного дома рассматривается применение проекта "9sense", – считает руководитель проекта "9sense" Арсений Жуков.

Руководитель бизнес-акселератора ТюмГУ Александр Ермаков подчеркнул, что технологическое предпринимательство в университете развивается и уровень проектов растет.

"Путь студенческих технологических проектов, начинаясь на Мейкертоне, идет через множество контрольных точек, важнейшей из которых является участие во всероссийских конкурсах стартапов. Только соревнуясь с лучшими проектами со всей страны, можно понять, насколько хороши твои идея и команда", – сказал он.

Как отмечает ТюмГУ, всего в финале Всероссийского конкурса-акселератора "Большая разведка" в Перми были представлены стартапы из 14 городов России.