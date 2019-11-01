Дни культуры финно-угорских и самодийских народов состоятся в Тюмени и Заводоуковске

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Дни культуры финно-угорских и самодийских народов Тюменской области "Мы - дети единого корня" пройдут в Тюмени и Заводоуковске 15-24 ноября в рамках международного Года языков коренных малочисленных народов мира, сообщает комитет по делам национальностей региона.

16 ноября в концертном зале Тюменского государственного института культуры в 12 часов начнется торжественное мероприятия, посвященное дням культуры. Откроется фотовыставка "Финно-угорские народы Тюменской области", выставка-ярмарку декоративно-прикладного творчества финно-угорских народов "Город мастеров", мастер-классах по ненецким орнаментам, ненецким сувенирам "Олененок", марийской вышивке, коми куклам, удмуртским кружевам, хантыйским куклам "Акань", бисероплетению, изготовлению изделий из бересты, а также дегустация национальной кухни.

В праздничной программе - выступления удмуртского ансамбля "Оскон", вокальной группы "Хэс", марийского ансамбля "Лунгалтыш", коми ансамбля "Зыряночка", мордовского ансамбля "Ванфтыманя", хореографических ансамблей "Велес", "Улыбка", "Юность Сибири", фольклорного удмуртского ансамбля "Чипчирган" из села Вятские поляны и других исполнителей.

Ознакомиться с программой Дней культуры можно здесь.