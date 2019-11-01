Некоторые корнеплоды опасны для здоровья, заявили эксперты

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Различные корнеплоды, обычно полезные для человека, в некоторых случаях все же могут нанести организму вред. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА Новости.

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта следует осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Большое количество клетчатки в этом случае усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт. Нежелательным продуктом является обычная редька, при этом горькая редька, редис и дайкон принесут меньше вреда.

Картофель и морковь крахмалистые продукты, в термически обработанном виде у них повышается гликемический индекс — на это следует обратить внимание тем, кто страдает сахарным диабетом, отметила диетолог. При этом допускается слегка пассировать морковь, в таком виде лучше усвоится бета-каротин.

Елена Соломатина добавила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, при том, что продукт в принципе очень полезен — снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца.

Врач подчеркнула, что рацион стоит составлять, учитывая свои заболевания. Например, клетчатка, содержащаяся в сырых корнеплодах, поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.