Аэропорт Рощино назвал количество пассажиров за октябрь

| Фото: аэропорт "Рощино" | Фото: аэропорт "Рощино"

На 1,5 % вырос пассажиропоток международного аэропорта Рощино по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 164 тыс. 805 пассажиров. Это на 2,4 тыс. человек больше, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних линиях в октябре 2019 года обслужено 146 тыс. 383 пассажира, прирост за аналогичный период 2018 года - 1,8 %, или 2 тыс. 658 пассажиров.

На международных линиях в октябре 2019 обслужили 17 тыс. 697 пассажиров. 725 пассажиров летели транзитом.

С начала 2019 года общий пассажиропоток превысил 1,762 млн человек. Это на 4%, или на 68 тыс. 344 пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.