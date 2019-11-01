  • 12 ноября 201912.11.2019вторник
  • USD63,9121
    EUR70,4759
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер северо-восточный

Аэропорт Рощино назвал количество пассажиров за октябрь

Общество, 18:25 12 ноября 2019

аэропорт "Рощино" | Фото: аэропорт "Рощино"

На 1,5 % вырос пассажиропоток международного аэропорта Рощино по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 164 тыс. 805 пассажиров. Это на 2,4 тыс. человек больше, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних линиях в октябре 2019 года обслужено 146 тыс. 383 пассажира, прирост за аналогичный период 2018 года - 1,8 %, или 2 тыс. 658 пассажиров.

На международных линиях в октябре 2019 обслужили 17 тыс. 697 пассажиров. 725 пассажиров летели транзитом.

С начала 2019 года общий пассажиропоток превысил 1,762 млн человек. Это на 4%, или на 68 тыс. 344 пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Рощино , перевозка пассажиров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 12.11.2019Дни немецкой культуры стартовали в Тюменской области
18:58 12.11.2019Некоторые корнеплоды опасны для здоровья, заявили эксперты
18:47 12.11.2019Студенты опорного вуза предложат идеи благоустройства Увата
18:25 12.11.2019Аэропорт Рощино назвал количество пассажиров за октябрь