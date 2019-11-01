Студенты опорного вуза предложат идеи благоустройства Увата

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Идеи для благоустройства общественных пространств Уватского района предложат студенты Тюменского индустриального университета. Встреча представителей районной администрации и учебного заведения прошла в Тюмени 11 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Ребята выполнят курсовые задания. Для них это будет первый опыт реального проектирования. Работа совпадает по тематике и объемам, которые они в состоянии осилить", – сообщил заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства ТИУ Александр Панфилов.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

В ноябре студенты приедут в Уватский район посмотреть и сфотографировать местности, которые будут проектировать. Итоговые варианты идей благоустройства представят в виде альбомов и планшетов в декабре.

"Хочется развивать города Севера. Здесь тоже живут люди и им нужны общественные центры. Мы с однокурсницами родом из Тарко-Сале, Муравленко, Нижневартовска и понимаем специфику северных городов и поселков", – говорит студентка кафедры архитектуры Тюменского индустриального университета Юлия Краснова.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Создать комфортную и красивую среду для жизни – это приоритетная задача в развитии района. Разработчики социально-экономической стратегии до 2030 года посмотрели села и поселки во время поездки в Уватский район в октябре. По словам специалистов, в застройках используются типовые проекты и отсутствуют точки притяжения. Они предложили создать современный облик населенных пунктов. Для этого строить парки и гостевые улицы, здания и сооружения нужно такие, которые подчеркнут уникальность и создадут приятные впечатления у жителей и туристов.

Студентам университета предложат спроектировать, например, территорию напротив въезда в Уват рядом с федеральной трассой. Им предстоит подумать над оформлением нового объекта туристического показа – "Стойбище коренного народа ханты".