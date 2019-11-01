Запсибкомбанк проведет ипотечную ярмарку в Новом Уренгое

www.zapsibkombank.ru/ www.zapsibkombank.ru/

Ипотечная ярмарка пройдет в Новом Уренгое 14 и 15 ноября. Запсибкомбанк приглашает за новым жильем. Посетители смогут оформить ипотеку по специальной ставке – 8,9% годовых – как на готовое, так и на строящееся жилье, сообщает пресс-служба банка.

В дни ярмарки действуют новые возможности:

- специальная ставка от 8,9% годовых по ипотеке при первоначальном взносе 20% и более;

- консультации по ипотеке под мат. капитал, "молодым" семьям, отдельным льготным категориям граждан, консультации по оформлению налогового вычета.

А также другие специальные программы:

- ипотека на земельный участок и кредит на строительство дома;

- использование материнского капитала в сумме первого взноса на жилье;

- приобретение недвижимости в любом городе России, даже если там нет офиса Запсибкомбанка;

- ипотека на объекты крупнейших застройщиков – партнеров банка.

"Мы продолжаем проводить ипотечные ярмарки в различных городах присутствия банка. Ипотечная ярмарка в Новом Уренгое - 13 по счету в этом году. Предыдущие были проведены в Тюмени, Салехарде, Тобольске, Ханты-Мансийске, Ишиме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ноябрьске, Сургуте, Санкт-Петербурге. Будем рады видеть жителей и гостей Нового Уренгоя в нашем офисе. Самое главное, в дни ярмарки посетители смогут не только получить консультации от кредитных специалистов, но и оформить ипотеку по сниженной ставке 8,9 процента годовых. Заявки будут рассмотрены в максимально короткие сроки", – рассказала директор дополнительного офиса № 69 "Ново-Уренгойский" ПАО "Запсибкомбанк" Жанна Маевская.

Ипотечная ярмарка состоится 14 и 15 ноября в офисах Запсибкомбанка по адресу: Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, 7а.