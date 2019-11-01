Коллектив "Конфетти" из Винзилей принимал поздравления с юбилеем

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Танцевальный коллектив "Конфетти" из пос. Винзили отметил десятилетний юбилей. Праздничный концерт "10 в танце" прошел на сцене Центра культуры и досуга "Вернисаж". Артистов поздравила депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Для зрителей выступили девушки 13-15 лет, которые занимаются в "Конфетти" народно-сценическими и эстрадными танцами.

С юбилеем коллектив и его руководителя Татьяну Буксбаум поздравила руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова. Депутат пожелала коллективу процветания, творческих успехов и новых побед.

Также Ольга Швецова вручила благодарственные письма Тюменской областной думы участницам коллектива "Конфетти" – Елене Милосердовой, Анне Корниловой, Камилле Биксбаум, Надежде Ковалевой, Екатерине Суппес, Аделине Почитенко и Екатерине Кузмицкой, а также сертификат на пошив новых костюмов.

Творческий коллектив "Конфетти" был основан в 2009 году и с тех пор регулярно выступает на праздничных мероприятиях поселка Винзили и Тюменского района. Кроме того, участники коллектива не раз становились лауреатами федеральных и международных творческих конкурсов.