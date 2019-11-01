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Пьяная ссора братьев закончилась убийством

Происшествия, 10:57 13 ноября 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Ссора двух братьев в селе Разъезд Ишимского района закончилась смертью одного из мужчин, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным предварительного следствия, 5 ноября во время распития спиртного между родственниками произошел конфликт. Подозреваемый ударил брата, от чего тот упал на кровать. Злоумышленник схватил табурет и два раза ударил им лежащего. Стащил брата на пол, где продолжил избивать его ногами. Через несколько часов потерпевший скончался.

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Вскоре злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , убийство

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