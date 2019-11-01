Два многоквартирника построят в Увате в 2020 году

администрация Уватского района администрация Уватского района

Два четырехэтажных дома построят в правобережном Увате в 2020 году. Проектирование многоквартирных домов в микрорайоне Центральный в Увате уже началось.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, руководитель ООО "Промстройпроект" Валерий Бледнов ознакомился с инфраструктурой площадки.

"Сегодня наша цель – посмотреть местность и условия для застройки. Земельные участки обеспечены всеми инженерными коммуникациями. В проект заложим благоустройство территории, в том числе игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, стоянки для автотранспорта. Скоро начнут работать геодезисты", – сказал директор проектной организации.

Два четырехэтажных дома возведут по ул. Речной №13 и №15 на площади 8,9 тыс. кв. метров. Каждый из них будет состоять из двух секций.

Также решается вопрос о способе отопления помещений: установить в квартиры газовые котлы либо обустроить котельную на крыше.