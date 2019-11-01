На концерте-акции тюменские школьники соберут корм для бездомных кошек

| Фото: "Помощь бездомным животным "Счастливый кот" во ВКонтакте | Фото: "Помощь бездомным животным "Счастливый кот" во ВКонтакте

Благотворительный концерт-акция "Большая помощь маленькому другу" стартует в информационно-библиотечном центре (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 15 ноября в 12 часов, сообщает центр для молодежи.

Посетив концерт-акцию, тюменцы смогут помочь четвероногим постояльцам региональной общественной организации "Счастливый кот". Сейчас там находятся 47 кошек, которым перевалило за 10 лет.

На мероприятии будет организован сбор корма для бездомных животных. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор благотворительного отряда "Мы вместе!" при школе № 30, педагог-организатор Анжелика Нуриахметова, ученики давно хотели провести акцию помощи бездомным животным. "Пришла идея организовать концерт, поделиться своим творчеством и заодно помочь бездомным животным. Посетители информационно-библиотечного центра могут принести с собой корм для кошек — можно одну пачку, можно несколько, кто сколько может", — поделилась она.

Пакетик корма для взрослых кошек будет служить входным билетом на концерт. Зрители могут передать организации "Счастливый кот" лотки и наполнители.

Продолжительность концерта составит около часа. Ученики с первого по девятый класс представят 15 номеров. Зрители услышат песни, стихотворения, увидят танцы, которые приготовили школьники. Вести сам концерт тоже будут сами ребята.

Волонтерский отряд "Мы вместе!" и учащиеся школы № 30 нередко проводят акции, приуроченные к различным праздничным датам, например, концерты и вручение открыток ко Дню пожилого человека.

Инна Пахомова