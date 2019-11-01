Александр Моор рассказал о планах по развитию первичного звена здравоохранения

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области уделят особое внимание. Как рассказал в эфире программы "Час с губернатором" глава региона Александр Моор, речь идет в первую очередь о развитии сети фельдшерско-акушерских пунктов и повышении доступности медицины для жителей отдаленных населенных пунктов.

До 10 января 2020 года Тюменская область, как и все регионы страны, должна разработать и предоставить в Министерство здравоохранения общую карту по развитию первичного звена здравоохранения.

"Необходимо будет отразить информацию о том, где какие поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи находятся, каково их техническое состояние, какие объекты требуют дополнительного оснащения, ремонта или реконструкции, хватает ли специалистов. Все это будет занесено в единую базу, после чего на уровне федерации будет решаться вопрос о выделении средств на развитие здравоохранения в регионах", - рассказал губернатор.

Говоря о развитии сети ФАПов в Тюменской области, Александр Моор подчеркнул, что рассматривать этот вопрос необходимо совместно с планками по строительству жилья. Как правило, фельдшерско-акушерские пункты появляются в небольших населенных пунктах, поэтому важно понимать, есть ли потребность в жилье для специалистов, которые приезжают работать. Медицинские работники должны иметь возможность получать жилье в социальный найм с возможностью приватизировать его в будущем.

"Это важный вопрос, потому что без качественного жилья привлечь людей работать в отдаленные населенные пункты сложно", - добавил глава региона.

Губернатор также рассказал о ближайших планах по приобретению современного медицинского оборудования. Так, в бюджет 2020 года заложены средства на покупку 34 аппаратов, в том числе компьютерных томографов и стационарных рентген-комплексов. В 2018 и 2019 годах больницы региона получили 45 единиц нового оборудования.

Любовь Голышева