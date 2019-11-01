Тюменцы - призеры "Медиалидера-2019"

| Фото: www.media-leader.ru | Фото: www.media-leader.ru

Городской департамент по спорту и молодежной политики, Тюменское концертно-театральное объединение и АО "СУЭНКО" претендуют на победу международного конкурса "МЕДИАЛИДЕР-2019".

Список шорт-листа организаторы опубликовали вечером 12 ноября. Окончательное распределение призовых мест станет известно только во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 29 ноября в Москве.

Руководитель пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики Елена Калиева отметила, что особенно почетно для муниципального издания получить столь высокую оценку работы, претендуя на победу в одной линейке с Москвой и Ханты-Мансийским округом. Тюменский департамент борется за лидерство в номинации "Лучшая группа/страница в соцсети государственной/муниципальной структуры". Конкуренты тюменцев: префектура Северо-Западного округа Москвы (проект InstaSZAO) и югорский окружной департамент здравоохранения с проектом "Послушайте, доктор. ХМАО-Югра".

В пресс-службе департамента по спорту и молодежной политики Тюмени работает пять человек. Команда под руководством Елены Калиевой идет собственным курсом - максимально прислушаются к мнению общественности. Поэтому на конкурс "МЕДИАЛИДЕР-2019" специалисты подали проект "Выход в люди!".

"Мы нацелены на двустороннюю связь с населением. "Выход в люди" - это работа с людьми, обратная связь, которую мы требуем и запрашиваем, чтобы получить реакцию от населения. Я болезненно отношусь к критике, но тем не менее критика нужна, без нее невозможно чего-либо достичь. Я прислушиваюсь к любому мнению извне", - пояснила Елена Калиева.

Она поделилась, что шестилетний опыт работы в медиасфере вылился в научную работу. Сейчас Елена Калиева прошла предзащиту диссертации на тему "Коммуникационный маркетинг как средство продвижения физической культуры и спорта на муниципальном уровне". "В этой работе я описала все инструменты, технологии, средства, методы - все с научным обоснованием. Достаточно серьезный труд, диссертацию курирует профессор Института физической культуры ТюмГУ Ирина Манжелей", - подчеркнула автор.

Дополним, департамент по спорту и молодежной политике Тюмени годом ранее занял первое место в конкурсе "МЕДИАЛИДЕР" с проектом "Спортивный вызов".

Не единожды в шорт-листе и работа пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения. Медийщиков номинировали два года назад как "Лучшее digital-издание государственной/муниципальной структуры". В 2019 году тюменских специалистов хвалят за "Лучший сайт государственной/муниципальной структуры".

"Мы активно ведем информационную политику, ежемесячно наш сайт генерирует более 200 новостей – это пресс-релизы, статьи, интервью с артистами. Успешно сотрудничаем с различными региональными и федеральными СМИ. И очень приятно, что нашу работу вновь отметили такой высокой наградой. Мы второй раз участвуем в этом конкурсе и второй раз вошли в тройку лидеров. Надеемся, что сайт будет полезен не только тюменцам, но и гостям нашего города", - отметила первый заместитель генерального директора ТКТО Вероника Кирюшина.

Конкурентами тюменцев стали югорский Центр медицинской профилактики и информационное мониторинговое агентство "Череповец".

Кроме того, в шорт-лист в номинации "Лучший внутрикорпоративный фильм" попала работа АО "СУЭНКО". Пресс-служба тюменской компании получила высокую оценку жюри за проект "Энергетика - музыка наших сердец!".

"Визуальный ритмический ряд состоит из движений сотрудников, клиентов компании и просто прохожих на улицах города. Все это складывается в музыку, передающую энергию колоссального ежедневного труда энергетиков", - приводят синопсис авторы.

Ирина Ромашкина