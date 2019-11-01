Футболист "Тюмени" спас сборную "Урала и Западной Сибири" от поражения

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменец Кирилл Овечкин стал одним их героев очередного тура первенства России среди сборных команд, составленных из футболистов 2003 года рождения, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень"

Сборная "Урала и Западной Сибири" на турнире в Сочи уступала команде "Центра", (1:2), но дубль лучшего бомбардира "Тюмени-2003" принес его коллективу победу – 3:2. При этом последний мяч Кирилл отправил в ворота на последних секундах матча, когда "Урал и Западная Сибирь" играл в меньшинстве.

Тренерский штаб победителей, как и в прошлых матчах, оставил Овечкина и еще одного тюменца Михаила Кузнецова вне стартового состава. Вновь их команда вышла на поле с двумя номинальными защитниками и четырьмя форвардами.

Перед заключительным туром первого этапа сборная "Урала и Западной Сибири" в своей группе занимает второе место, которое дает пропуск в полуфинал.