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Ялуторовские гимнастки стали призерами областных соревнований

Спорт, 15:54 13 ноября 2019

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Открытые соревнования по художественной гимнастике "Золотая осень" прошли в спорткомплексе "Юбилейный" с. Памятное. В них приняли участие около 100 спортсменок из Тюмени и Ялуторовского района, сообщает администрация муниципального образования.

Гимнастки выступали без предметов, показывали групповые и одиночные композиции с булавами, мячами, обручами, лентами, скакалками.

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По итогам двух соревновательных дней гимнастки Ялуторовского района стали призерами. Серебро взяли Анфиса Макеева, Екатерина Степанова, Ялуторовск и Пелагея Оплатчикова из Памятного. Марьям Тлеубаева из Зиново завоевала бронзу.

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# соревнования , художественная гимнастика

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