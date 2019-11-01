Ялуторовские гимнастки стали призерами областных соревнований

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Открытые соревнования по художественной гимнастике "Золотая осень" прошли в спорткомплексе "Юбилейный" с. Памятное. В них приняли участие около 100 спортсменок из Тюмени и Ялуторовского района, сообщает администрация муниципального образования.

Гимнастки выступали без предметов, показывали групповые и одиночные композиции с булавами, мячами, обручами, лентами, скакалками.

По итогам двух соревновательных дней гимнастки Ялуторовского района стали призерами. Серебро взяли Анфиса Макеева, Екатерина Степанова, Ялуторовск и Пелагея Оплатчикова из Памятного. Марьям Тлеубаева из Зиново завоевала бронзу.