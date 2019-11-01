Тюменец Андрей Парфенов стал призером соревнований по лыжным гонкам в Казахстане

| Фото: "Федерация лыжных гонок России" во ВКонтакте | Фото: "Федерация лыжных гонок России" во ВКонтакте

Представитель Тюменской области Андрей Парфенов завоевал второе место на первом этапе Континентального Кубка FIS по лыжным гонкам в Щучинске (Республика Казахстан) 13 ноября, сообщает федерация лыжных гонок России.

Во второй соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км классическим стилем. Первым среди мужчин к финишу пришел Ермил Вокуев (Республика Коми ). Третье место присудили Константину Борцову (Республика Казахстан).

Среди женщин победу одержала Анастасия Кириллова (Республика Беларусь), второе место у Дарьи Рогозиной (Воронежская область). Спортсменка Наталья Баракина из Тюменской области стала третьей.