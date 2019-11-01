В Тюмени назовут лучшие предприятия по итогам народного выбора

Фото предоставлено организаторами конкурса "Тюменская марка" Фото предоставлено организаторами конкурса "Тюменская марка"

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка-2019" состоится 14 ноября. В этот день жители региона узнают названия лучших компаний малого и среднего бизнеса по итогам народного голосования.

"В течение октября около 20 тысяч потребителей отдали голоса за участников конкурса "Тюменская марка", причем порядка 12 тысяч человек проголосовали во время посещения масштабной выставки в спорткомплексе "Центральный". Были активны и посетители сайта marka72.ru - около 8 тысяч потребителей выразили мнение и выбрали лучшие местные компании с помощью этого ресурса", - прокомментировал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Организаторы отмечают все более увеличивающийся интерес жителей региона к местной продукции. В ходе двухдневной выставки 26 и 27 октября потребители смогли высказать руководителям компаний мнения о товарах и услугах, пожелания по дальнейшему увеличению ассортимента, уровню сервиса, упаковке и даже составе продукции.

"Важно, что на конкурс "Тюменская марка" заявляются предприятия и предприниматели, готовые слышать потребителя, меняться и совершенствоваться под его запросы, развивать свой бизнес и достигать вершин", - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Отметим, конкурс "Тюменская марка" стартовал в августе. Для участия в нем было подано 110 заявок от предприятий и предпринимателей Тюмени. В итоге отбор прошли 80 участников, которые представили товары и услуги на масштабной выставке. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоятся 14 ноября в 16.00 в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).