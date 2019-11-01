Тюменские флористы создадут логотип WorldSkills Russia

| Фото: WorldSkills Russia | Фото: WorldSkills Russia

Начинающие флористы и школьники презентуют красочную компетенцию – изготовят логотип движения "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia – кубы из цветов - в межрегиональном центре компетенций 15 ноября, сообщает центр занятости населения Тюмени и района.

Мероприятие пройдет в преддверии VII открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы", который состоится с 28 по 30 ноября.

На нем за звание лучшего поборются студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие младше 22 лет. Чемпионат пройдет в Тюмени и в Тобольске. Среди компетенций - "Ветеринария", "Малярные и декоративные работы", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Электромонтаж", "Кузовной ремонт", "Флористика".

В некоторых компетенциях свое мастерство продемонстрируют юниоры в возрасте 16 лет и моложе. Пройдут соревнования по введенному в 2018 году направлению "Навыки мудрых". Здесь будут состязаться профессионалы старше 50 лет.

Напомним, 82 страны присоединились к международному движению WorldSkills. Россия сделала это в 2012 году.