Первый яслеград в Тюмени откроется до Нового года

| Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Первый в регионе ясельный детский сад откроется в Тюмени в ближайшие месяцы и станет настоящим подарком к Новому году. Располагаться новое учреждение будет в здании бывшего родильного дома на ул. Мурманской и станет третьим корпусом детсада №183.

Об уникальности проекта в эфире программы "Час с губернатором" рассказал глава Тюменской области Александр Моор. Он подчеркнул, что яслеград в Тюмени будет востребован. Уже сейчас есть родители, которые при постановке ребенка в электронную очередь указывают желаемый возраст от двух месяцев.

"Мы сделали там по-настоящему уникальный детский сад, потому что это особый режим, за такими малышами нужен особый уход, требующий специальных помещений. Проект здания, которое долгое время пустовало, интересный. Мы несколько раз меняли его, но в конечном итоге приняли такую концепцию – построить детский сад, в который можно принимать детей с двух месяцев", - рассказал глава региона.

Планируется, что в новый сад на ул. Мурманская, 19 отправятся более 400 юных тюменцев. Для детей младенческого и раннего возраста реализуют программу "Кроха" (для малышей до 1 года) и "Первые шаги" (для детей от 1 до 3 лет). Проект реконструкции здания рассматривался комплексно.

В настоящее время в здании завершают отделочные работы, устанавливают необходимую мебель и оборудование. На территории садика расположатся 12 групповых площадок, а также спортивные площадки и парковая зона.

Александр Моор добавил, что перед регионом стоит задача, поставленная президентом, - удовлетворить всю потребность в местах в детских садах в возрасте от 1,5 лет. Для этого создана карта строительства дошкольных учреждений, которая учитывает потребность и предусматривает создание детских садов не только в новых застраиваемых микрорайонах, но и в остальных районах.

"В 2019 году идет проектирование дошкольных учреждений, в 2020 и 2021 года начнется активное строительство. Если говорить о Тюмени, то здесь детские сады не всегда доступны с точки зрения месторасположения. Бывает, что место есть, но до детского сада далеко ехать. Этот момент мы тоже учли при проектировании, поэтому постараемся проблему минимизировать", - добавил глава региона.

Любовь Голышева