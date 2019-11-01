Тюменский филиал Президентской библиотеки - один из ведущих в стране, заявили на ИНФОТЕХе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 9% фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина сформированы благодаря материалам тюменского филиала. Об этом рассказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, открывая семинар-совещание "Президентская библиотека — первая электронная национальная библиотека России: 10 лет развития", который прошел в рамках XII цифрового форума ИНФОТЕХ-2019 в Тюмени.

Дмитрий Кузьменко поприветствовал участников от лица полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Он отметил, что исходя из национальных целей и стратегических задач развития страны, включая укрепление в общественном сознании идей гражданственности и патриотизма как основы национальной самоидентификации россиян, необходимо создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, основанной на использовании достоверных источников информации в области истории, теории и практики российской государственности.

"Уральский федеральный округ на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в реализации совместных с Президентской библиотекой проектов. Тюменский филиал библиотеки позиционируется как методическая площадка по вопросам межведомственного взаимодействия. Убежден, что открывающийся семинар станет вкладом в развитие воспитательной среды, способствующей формированию информационной культуры и российской гражданской идентичности подрастающего поколения", - процитировал полпреда главный федеральный инспектор.

Дмитрий Кузьменко подчеркнул, что переоценить роль и место тюменского филиала Президентской библиотеки трудно, он по праву считается ведущим. Центры удаленного доступа открыты во всех муниципальных образованиях региона, а по уровню вовлеченности, количеству и степени важности проводимых мероприятий тюменский филиал библиотеки занимает лидирующие позиции.

Директор филиала Президентской библиотеки в Тюменской области, кандидат педагогических наук Олег Шор рассказал, что охват муниципалитетов центрами удаленного доступа позволяет сокращать цифровое неравенство и дает школьникам в районах такой же доступ к информации, как и ребятам из Москвы и Санкт-Петербурга. Филиал плотно работает с региональными вузами, особенно с Институтом культуры, Государственным аграрным университетом Северного Зауралья и ТВВИКУ. Библиотека проводит олимпиаду "Россия в электронном мире", где за десять лет поучаствовали около 40 тыс. школьников со всей России, из них свыше 10 тыс. ребят - с юга Тюменской области.

Кроме того, по инициативе регионального филиала подписано соглашение между издательством "Просвещение" и Президентской библиотекой о том, чтобы в новых учебниках размещали QR-коды с быстрым переходом на ресурсы библиотеки по теме.

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат подчеркнула, что Президентская библиотека позволяет использовать исторические первоисточники, которые содержат правду о событиях прошлого, и для образовательных учреждений, а также для всего общества это важный и необходимый ресурс.

Проректор ТОГИРРО, доктор наук Наталья Милованова продемонстрировала участникам семинара-совещания образовательный потенциал ресурсов Президентской библиотеки для системы дополнительного профессионального образования. По ее словам, в регионе сформировалась методическая культура педагогов, которые активно используют ресурсы Президентской библиотеки в урочное и внеурочное время. Причем среди них не только учителя социально-гуманитарной направленности, но и математики и педагоги естественных наук. Вся работа с Президентской библиотекой входит в региональный проект "Культура жизни", который интегрирует ресурсы организаций культуры, образования и здравоохранения.

Дарья Казакова