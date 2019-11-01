Жители аварийных домов Ямала смогут переехать в Тюмень в приоритетном порядке

| Фото: архив "Тюмень - наш дом" | Фото: архив "Тюмень - наш дом"

Приоритетное право на переезд на юг Тюменской области получили жители Ямала, проживающие в аварийных домах. Такое нововведение внесли в программу "Сотрудничество" о переселения ямальцев на юг области, сообщает администрация Салехарда.

В 2019 году более 600 ямальских семей уже переехали, финансирование по программе составило свыше 1,5 млрд рублей.

37 семей из Салехарда стали счастливыми обладателями новых квартир в Тюмени, из них восемь человек проживали ранее в аварийном жилом фонде.

Средний размер выплаты на семью из двух человек составляет около 3 млн рублей, сумма выплаты зависит от стажа работы в округе. Одновременно воспользоваться выплатой за снос аварийного жилья и получить субсидию по программе "Сотрудничество" не получится.

Как пояснил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Тимофей Савиных, если жители получают выплату, то нужно сдать жилье, которое есть в собственности или в найме. "В случае, если оно аварийное и семья переезжает по программе "Сотрудничество", его тоже необходимо сдавать муниципалитету", – сказал он .

Субсидию смогут получить также жители, проживающие в балках – специфические северные сооружения, которые фактически не являются жильем и не попадали ранее под жилищные программы. Этим летом были приняты специальные законодательные поправки, которые позволили вывести семьи с детьми в первоочередную категорию расселения. В балках все еще продолжают жить некоторые ямальские семьи.

Чтобы претендовать на субсидию, люди должны представить соответствующие документы или в суде доказать, что они жили в балке долгое время. Временной критерий, утвержденный окружным постановлением в отношении балков – до 1 января 2012 года. Если семья может подтвердить, что проживала в балке до этого срока и живет сейчас, она может получить выплату.

Также в этом году в программе изменились условия подбора жилья: ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.