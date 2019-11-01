Александр Моор поручил оказать финансовую помощь жителям Заболотья

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Единовременную выплату получат жители деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского района. Средства позволят нивелировать последствия запрета на вылов и реализацию рыбы, введенного из-за вспышки гаффской болезни. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

"Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан. Подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево. Единовременную выплату – 10 тысяч рублей - получат и взрослые, и дети уже в ноябре", - написал он.

По данным администрации Тобольского района, всего в этих населенных пунктах зарегистрировано 627 человек. Для получения выплат гражданам необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и написать заявление. Данные о получателях единовременной выплаты направят в межрайонное управление социальной защиты населения по Тобольскому и Ярковскому районов.

"Продолжаю держать на личном контроле ситуацию в дер. Ачиры. На очередном заседании оперативного штаба подтвердилось, что источником гаффской болезни стала именно рыба. Новых случаев заболеваний не зафиксировано. В регионе продолжает действовать запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного вблизи деревни Ачиры. Меры по предотвращению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области усилены", - добавил Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области работает оперативный штаб под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик. Новых случаев заболевания гаффской болезнью с 25 октября не зафиксировано. Ежедневные подомовые обходы жителей продолжаются. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. В больнице на лечении пока остаются два человека. На контроле штаба остается поручение по усилению мониторинга за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием места вылова всем торговым организациям, расположенным на территории области.