Отечественные продукты не уступают зарубежным, считают россияне

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

76% опрошенных жителей страны считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещен в связи с введением санкций. Таков результат исследования, проведенного во время Недели качества, сообщает Роскачество.

При этом 26% положительно настроенных потребителей считают, что товары отечественного производства даже лучше.

Как показало исследование, 12% опрошенных уверены, что качество российских продуктов оставляет желать лучшего.

30% опрошенных потребителей отметили проблемы с качеством молочной продукции.

Еще 23% отметили, что их волнует качество мясо и птицы, 19% переживают из-за рыбы. 15% отметили проблемы с качеством овощей и фруктов, 7% - с хлебобулочными изделиями. Только 1% опрошенных не довольны качеством круп.

Качество молочной и хлебобулочной продукции не устраивает прежде всего респондентов старше 35 лет, мясной – младше 44 лет, рыбой – старше 45 лет. Качеством овощей и фруктов в большей степени не довольны люди младше 35 лет.