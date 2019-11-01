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Лучший проект памятника Советскому солдату выберут народным онлайн-голосованием

Общество, 16:37 18 ноября 2019

Pm.histrf.ru | Фото: Pm.histrf.ru

Онлайн-голосование за лучшее творческое решение памятников Советскому солдату, которые будут установлены в небольших населенных пунктах, на воинских захоронениях и вместо памятников, пришедших в негодность, объявило Российское военно-историческое общество. Новые памятные места создаются в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Голосование проходит на платформе Pm.histrf.ru, новом ресурсе, объединяющим народные инициативы, творческое сообщество и исполнительную власть. Сейчас на выбор представлены 80 эскизных проектов скульптурной композиции Советскому солдату.

"Российское военно-историческое общество считает важным объединить все условия для создания знаковых памятников. В первую очередь, это инициативы, поддержанные народом. Любой гражданин через нашу платформу сможет выступить с предложением об увековечении своего выдающегося земляка, либо знаменательного события", - рассказал исполнительный директор РВИО Александр Барков.

Если инициатива получает народную поддержку, подключаются скульпторы и представители местных властей. Проголосовать можно на сайте в разделе "Конкурсы" или по ссылке.

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# голосование , национальный проект Культура , памятники , РВИО

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