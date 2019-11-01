На Ямале из-за кори отменены занятия в школах

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Из-за вспышки заболеваемости корью в Надыме отменены общественные мероприятия и уроки в школах, сообщает ИА "Север-пресс".

На дистанционное обучение переведены все школьники, не болевшие корью ранее, не привитые или не имеющие сведений о прививках против кори, а также дети, привитые против кори однократно. Принято решение не допускать таких детей к посещению муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта Надыма.

Известно, что в Надыме корью заболели два человека. Это женщина, которая работала в школе уборщицей, и девушка – учащаяся колледжа. Обе – из семьи, которые не ставят прививки по религиозным убеждениям.