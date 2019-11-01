В тюменском центре "Милосердие" организуют службу паллиативной помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Тюменский центр помощи бездомным "Милосердие" приступил к реализации проекта "Милость сердца", получившего финансовую поддержку из Фонда президентских грантов. В его рамках запланированы организация паллиативной помощи на базе отделения центра на ул. Коммунистической и работа выездной бригады по уходу за больными.

Ранее проект "Милость сердца" получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2019 года — около трех млн рублей. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин, на полученные по итогам конкурса средства планируют закупить необходимое оборудование. На базе центра на ул. Коммунистическая, 70 неизлечимо больные пациенты смогут получить квалифицированную помощь. По словам Андрея Якунина, процедура лицензирования в ближайшее время завершится и тогда медицинские работники смогут ухаживать за больными в центре помощи.

"Помимо этого планируется организация ухода за одинокими больными людьми, которые проживают у себя дома и страдают от прогрессирующих неизлечимых заболеваний. Одна из приоритетных групп благополучателей — люди, освободившиеся из мест лишения свободы в связи с неизлечимыми заболеваниями. Будем взаимодействовать с департаментом здравоохранения, УФСИН", — поделился Андрей Якунин.

Напомним, директор тюменского центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин одержал победу во Всероссийском конкурсе помощи бездомным им. Надежды Монетовой. Его деятельность отметили на IX Общецерковном съезде по социальному служению, который проходил в Москве с 12 до 14 ноября.

Сейчас в тюменском центре помощи бездомным "Милосердие" — на ул. Коммунистической, 70 и в отделении на ул. Воронинские горки, 182/1 — проживают 115 человек.

Инна Пахомова