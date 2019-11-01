Нижнетавдинские школьники учатся понимать проблемы инвалидности на "Уроках поддержки"

| Фото: КЦСОН "Тавда" | Фото: КЦСОН "Тавда"

Около 120 школьников Нижнетавдинского района стали участниками проекта "Уроки поддержки". Пятый из десяти запланированных уроков прошел для шестиклассников Велижанской школы 15 ноября.

Как сообщила корреспонденту информагенства "Тюменская линия" автор проекта, специалист комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Валентина Бердникова, на занятиях подростки могут на практике узнать с какими трудностями сталкиваются в повседневной жизни люди, имеющие ограничения здоровья.

Проведение уроков стало возможным благодаря победе в конкурсе "Наш регион" благотворительного фонда развития города Тюмени. В июле автор получила грантовую поддержку в размере 50 тыс. рублей на приобретение оборудования.

"Мы закупили тактильные трости, инвалидную коляску, бизиборды – развивающие доски используемые в коррекционном обучении, вкладыши, позволяющие почувствовать, что такое быть слабослышащим и глухим. Все это мы используем на практической части уроков. Например, мы надеваем детям повязку на глаза и предлагаем выполнить различные действия – налить чай, пройти по классу. Они пробуют пользоваться тростью, прикрепить на кружку специальный индикатор уровня жидкости и сориентироваться по его звуковому сигналу. И это помогает им почувствовать, насколько важны для инвалидов по слуху, зрению, ограниченных возможностями в передвижении, доброе отношение и помощь окружающих", - рассказала Валентина Бердникова.

По ее словам, "Уроки поддержки" в рамках проекта закончатся в ноябре. После них все желающие готовят тематические рисунки, лучшие работы специалисты центра представят на выставке, которая пройдет к Международному дню инвалидов в районном Доме культуры. Приобретенное оборудование будет использовано для дальнейших занятий в рамках сотрудничества с комитетом по образованию. "В рамках проекта мы смогли охватить лишь учеников 6-7 классов из десяти школ. Это лишь небольшая часть всех детей школьного возраста, которые проживают в 17 поселениях района, поэтому мы будем продолжать занятия уже в качестве гостей на каких-то открытых уроках, внеклассных мероприятиях. Важно привить правильное отношение к людям с инвалидностью. Только в нашем районе их насчитывается около двух тысяч, и каждый из них нуждается в своего рода помощи, а самое главное, в понимании, поддержке и общении без границ", - добавила автор проекта.

Ирина Кургузова