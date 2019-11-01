Житель Югры перевел мошенникам около восьми миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

77-летний житель Нижневартовска сообщил полицейским о том, что мошенники похитили с его счетов около 8 млн рублей, сообщает управление МВД по ХМАО-Югре.

Потерпевший рассказал, что около года назад в интернете приобрел медицинский аппарат стоимостью 50 тыс. рублей. Но в процессе использования он понял, что эффекта от лечения нет.

Вместе с тем около месяца назад югорчанину позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем следственного управления по Москве. Злоумышленник интересовался покупал ли потерпевший БАДы или аппараты для улучшения здоровья. После получения утвердительного ответа, мужчина пояснил, что некими сотрудниками полиции арестованы счета данных компаний и в ходе следствия было установлено, что от использования медицинских аппаратов не было никакой пользы, поэтому всем потерпевшим назначены компенсационные выплаты, в их числе был и югорчанин. Ему полагалось 325 тыс. рублей.

После чего потерпевшему звонили мошенники и под разными предлогами о повышении суммы выплаты просили перевести процент за компенсацию, которая к тому моменту выросла до 5 млн рублей. Аферисты утверждали, что все платежи были возвратными.

В общей сложности заявитель в течение месяца успел перевести неизвестным около 8 млн рублей.

Следователи УМВД России по Нижневартовску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

Добавим, что с начала 2019 года в Югре возбуждено 20 уголовных дел, потерпевшими по которым проходят граждане, пытавшиеся получить выплаты за ранее приобретенные лекарственные препараты и медицинское оборудование. Общий ущерб составляет более 25 млн рублей.