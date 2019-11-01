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Деловой форум по поддержке предпринимателей пройдет в Тюмени

Экономика, 10:05 16 ноября 2019

https://business-vtb.ru | Фото: https://business-vtb.ru

Руководителей компаний малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в деловом форуме "ВТБ - синергия бизнеса и власти", который пройдет в Тюменском технопарке 19 ноября, сообщают организаторы.

Представители бизнеса смогут обсудить с руководителями органов государственной власти и специалистами банковского сектора действующие программы поддержки, обменяться опытом, высказать свои предложения и получить помощь в реализации инициатив, способствующих созданию комфортной предпринимательской среды и наращиванию регионального экономического потенциала.

В рамках форума состоится пленарное заседание под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, а также четыре тематических круглых стола: программы поддержки МСП, программы финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу, банковское сопровождение подрядчиков ФКР ТО, поддержка экспортеров Тюменской области.

Чтобы принять участие в масштабном делом форуме необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

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# Вячеслав Вахрин , малый и средний бизнес , предпринимательство , тюменский технопарк

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