Деловой форум по поддержке предпринимателей пройдет в Тюмени

| Фото: https://business-vtb.ru | Фото: https://business-vtb.ru

Руководителей компаний малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в деловом форуме "ВТБ - синергия бизнеса и власти", который пройдет в Тюменском технопарке 19 ноября, сообщают организаторы.

Представители бизнеса смогут обсудить с руководителями органов государственной власти и специалистами банковского сектора действующие программы поддержки, обменяться опытом, высказать свои предложения и получить помощь в реализации инициатив, способствующих созданию комфортной предпринимательской среды и наращиванию регионального экономического потенциала.

В рамках форума состоится пленарное заседание под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, а также четыре тематических круглых стола: программы поддержки МСП, программы финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу, банковское сопровождение подрядчиков ФКР ТО, поддержка экспортеров Тюменской области.

Чтобы принять участие в масштабном делом форуме необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.