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Кетогенная диета может защитить от гриппа

Общество, 13:09 16 ноября 2019

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Диета с высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов способствует защите организма от вируса гриппа А. Выводы американских ученых, опубликованные в журнале Science Immunology, сообщает "Лента.ру".

В эксперименте ученых были задействованы две группы грызунов - экспериментальная и контрольная. Первая за неделю до инфицирования вирусом гриппа А была посажена на кетодиету. Режим питания второй отличался высоким содержанием углеводов. Ученые наблюдали, что животные из первой группы легче перенесли заболевание, в частности, у них была выше выживаемость.

По мнению специалистов, эффективность диеты в том, что подобный режим питания с высоким содержанием жиров активирует клетки иммунной системы, которые способствуют выработке слизи, задерживающей вирус.

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# грипп , диета , продукты питания , профилактика

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