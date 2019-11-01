Мошенники выманили у тюменки более ста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

109 тыс. рублей лишилась тюменка, поверив телефонному мошеннику, сообщает областное УМВД.

Стражи правопорядка установили, что потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок. Собеседница представилась сотрудником учреждения, осуществляющего компенсации за некачественные лекарственные препараты.

Неизвестная пояснила, что компенсация будет выплачена, если женщина внесет некую страховую сумму. Злоумышленница убедила тюменку, что все суммы будут возвращены.

Потерпевшая выполнила все указания мошенницы и самостоятельно перевела деньги на счета неустановленного банка. Не получив компенсаций, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".