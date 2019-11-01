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Викуловские юнармейцы провели акцию "Сообщи, где торгуют смертью"

Общество, 15:31 17 ноября 2019

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Юнармейского Викуловского района присоединились к всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", сообщает администрация муниципального образования.

Ребята из местного юнармейского отряда "VIK#ТОРИЯ" вышли на улицы Викулово и провели социологический опрос среди жителей района. Они рассказали односельчанам об актуальности проблемы наркомании для современного общества, напомнили об административной и уголовной ответственности за противозаконные действия в сфере оборота наркотиков, а также о влиянии подобных веществ на человека.

Оказалось, что жители района хорошо осведомлены о пагубном влиянии наркотиков на жизнь и здоровье человека и неравнодушны к проблеме наркомании среди населения.

Юнармейцы раздали листовки "Спаси детей от наркотиков, сообщи, где торгуют смертью". В агитационных материалах были указаны телефоны доверия.

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# Викуловский район , Юнармия

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