Викуловские юнармейцы провели акцию "Сообщи, где торгуют смертью"

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Юнармейского Викуловского района присоединились к всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", сообщает администрация муниципального образования.

Ребята из местного юнармейского отряда "VIK#ТОРИЯ" вышли на улицы Викулово и провели социологический опрос среди жителей района. Они рассказали односельчанам об актуальности проблемы наркомании для современного общества, напомнили об административной и уголовной ответственности за противозаконные действия в сфере оборота наркотиков, а также о влиянии подобных веществ на человека.

Оказалось, что жители района хорошо осведомлены о пагубном влиянии наркотиков на жизнь и здоровье человека и неравнодушны к проблеме наркомании среди населения.

Юнармейцы раздали листовки "Спаси детей от наркотиков, сообщи, где торгуют смертью". В агитационных материалах были указаны телефоны доверия.