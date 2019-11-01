Заводоуковцы голосуют за объекты комфортной городской среды

| Фото: "Заводоуковский городской округ" во ВКонтакте | Фото: "Заводоуковский городской округ" во ВКонтакте

Заводоуковцы готовы к участию во Всероссийском конкурсе на реализацию лучших проектов создания комфортной городской среды. С 31 октября по 14 ноября жители городского округа голосовали за объекты благоустройства, необходимые городу в первую очередь, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Общественная комиссия подвела итоги обсуждения проектов создания комфортной городской среды. Члены комиссии вскрыли барабаны с результатами голосования горожан за обустройство общественной территории. К этой информации добавили мнения, высказанные в официальных группах социальных сетей.

Голосовали заводоуковцы активно: в барабанах - 761 предложение.

Жители города голосуют за велосипедные дорожки, скверы, музыкальные фонтаны, тротуары. Есть заявки на батутный центр и уборку Колмаковского парка. Были предложения, которые не касались заявленной темы. К созданию комфортной городской среды нельзя отнести 39 предложений о необходимости фудкортов, 13 предложений об организации торговых центров и более 200 предложений о строительстве аквапарка.

Более 300 проголосовавших мечтают о восстановлении Центрального парка. Мнение большинства зафиксировано в протоколе и заверено членами комиссии.

По условиям участия в конкурсе теперь заводоуковцы должны высказаться о "начинке" Центрального парка. Сделать это нужно до 12 декабря. Оставить свое мнение о том, каким видится Центральный парк, можно в электронном виде по адресу электронной почты komitet_gkp@mail.ru, в официальных группах администрации Заводоуковского городского округа в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" (https://vk.com/zgo72, https://ok.ru/zgo72), а также в пунктах сбора предложений:

- Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (здание администрации Заводоуковского городского округа);

- Заводоуковск, ул. Первомайская, 8 (здание школы искусств);

- Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6б (здание МФЦ Мои документы).

Предложения обработают эксперты на общественных слушаниях, которые пройдут 23 и 30 ноября, 7 декабря.