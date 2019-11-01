Тотальный диктант ищет авторов

| Фото: официальная группа Тотального диктанта во "ВКонтакте" vk.com/totaldict | Фото: официальная группа Тотального диктанта во "ВКонтакте" vk.com/totaldict

Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" проводит конкурс научно-популярных авторов. Дедлайн 2 декабря, сообщает официальный сайт проекта dictant.site.

За 15 лет существования Тотальный диктант из акции одного дня превратился в круглогодичный проект, в рамках которого регулярно проводятся просветительские мероприятия и публикуются научно-популярные издания, создается образовательный контент.

Популярность Тотального диктанта и постоянный прирост участников проекта показывают запрос аудитории на просветительский контент, связанный с темами русского языка и современной литературы.

Конкурс научно-популярных авторов ― это эффективный инструмент для выявления потенциально интересных аудитории авторов и вовлечения новых участников в просветительскую деятельность Тотального диктанта.

Цель конкурса ― расширение глобальной аудитории, интересующейся вопросами грамотности, русского языка и литературы.

Участниками могут стать журналисты и блогеры, те, чьи темы близки по духу Тотальному диктанту; филологи, любители русского языка. Главное требование – тематика работы участника должна быть связана с русским языком или литературой.

На конкурс можно подать: тексты, видео, подкасты, тесты.

Победители и призеры получат памятные дипломы, а также приглашения к участию в обучающем треке по научной коммуникации на конференции Тотального диктанта-2020, которая пройдет в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. Победителям компенсируют проезд и проживание для участия в конференции. Также победители получат приглашение к сотрудничеству в научно-популярной редакции Тотального диктанта.

По вопросам, связанным с процедурой конкурса: vtushenko@totaldict.ru Положение конкурса здесь.