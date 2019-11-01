Единороссы проверили реализацию нацпроектов в Тюменской агломерации

| Фото: партии "Единая Россия" | Фото: партии "Единая Россия"

Шесть улиц отремонтировали в пос. Мальково Тюменского района в 2019 году. Как идет реализация национальных проектов в Тюменской агломерации, оценила руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат Тюменской областной думы Ольге Швецовой во время рабочей поездки в Мальковское муниципальное образование, сообщает тюменское отделение партии "Единая Россия".

В 2019 году там отремонтировали 15 дорог, из них шесть общей протяженностью 2,6 км – по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", поделилась успехами глава муниципалитета Лилия Бузолина.

Ольга Шевцова побывала в строящемся здании мальковского спорткомплекса, который возводится по поручению президента России Владимира Путина.

"Семья Мочаловых поучаствовала в конкурсе "Молодая сельская семья", последовательно выиграла районный, региональный и федеральный этапы. С победителями конкурса встречался Владимир Путин. Мочаловы на встрече рассказали, что вынуждены возить детей заниматься спортом в Тюмень", – рассказала Лилия Бузолина историю появления спорткомплекса. Открыть здание планируется уже в декабре.

В новом современном спорткомплексе будет несколько больших залов для проведения тренировок по разным видам спорта, раздевалки, душевые. На улице рядом с комплексом расположено футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-площадка.

Также во время визита в Мальково Ольга Швецова вручила благодарственное письмо депутата Тюменской областной думы секретарю первичного отделения "Единой России" №37 Ирине Поповой.