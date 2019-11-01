Тюменка из-за долгов не смогла улететь за границу

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Жительница Тюмени, задолжавшая 36 тыс. рублей за коммунальные долги, не смогла улететь в Бишкек, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В службу судебных приставов обратилась 55-летняя женщина с двойным гражданством Российской Федерации и Республики Кыргызстан. В аэропорту сотрудники пограничной службы напомнили ей об имеющихся долгах. Вылет женщина запланировала в день рождения дочери, но покинуть Тюмень у нее не получилось. Пришлось вернуться в город для погашения задолженности и получения постановления, разрешающего вылет за пределы России. Как объяснила должница, раньше все долги списывались с карты автоматически.

Судебные приставы напоминают тюменцам, что ограничения нельзя снять моментально. После предъявления приставу платежных поручений может пройти до 10 дней. Этот процесс автоматизирован и длится до момента перечисления средств на счет взыскателю.