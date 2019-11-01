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ТюмГУ приглашает на воркшоп по письму и публичной речи

Общество, 10:34 19 ноября 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Исследовательский воркшоп, посвященный академическому письму, аналитическому чтению и публичной речи, пройдет в ТюмГУ 25–26 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как отмечают организаторы, публикации, выступления на конференциях, анализ текстов – каркас карьеры исследователя и реальность современной науки. Кроме того, публикации и выступления на конференциях – решающие элементы портфолио для поступления на лучшие магистерские и аспирантские программы, важная часть анкеты для любой программы стипендиального обеспечения, стажировки или отбора на выездную школу.

Проведут занятие Павел Степанцов (MA in Sociology, University of Manchester, руководитель отдела аналитики Synopsis group), Максим Ни (социолог, сотрудник лаборатории "Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ" СПбГУ) и Александр Вилейкис (философ, Центр новой философии, ТюмГУ).

Рассматриваемые методы будут основными инструментами работы не только в науке, но и в аналитике, консалтинге, проектировании, публицистике, журналистике, в сфере заказных исследований или публичной карьере.

Для участия необходимо заполнить анкету до 23 ноября.

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# воркшоп , ТюмГУ

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