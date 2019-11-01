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В Ханты-Мансийске назвали причину сноса рухнувшего ледового городка

Общество, 14:47 18 ноября 2019

admhmansy.ru

Ледовый городок, который строится в Ханты-Мансийске, снесли из-за обнаруженных дефектов, подрядчик возведет его заново за счет собственных средств, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Трещины в конструкции появились из-за резкого перепада температуры, более чем на 20 градусов за сутки, пояснили в компании подрядчика ООО "МАВ – Сервис".

Чтобы избежать чрезвычайной ситуации решено возвести новую конструкцию. Работы по демонтажу проводились под контролем представителей подрядной организации в момент наименьшего скопления людей и их отсутствия в непосредственной близости к объекту. Демонтаж провели ранним утром буднего дня, чтобы рядом находилось как можно меньше людей.

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# ледовый городок

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