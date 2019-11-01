Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью пройдет в Тюмени

| Фото: центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района | Фото: центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района

Более 15 работодателей предложат свои вакансии тюменцам с инвалидностью на ярмарке 21 ноября, сообщает центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Набор персонала пройдет по специальностям агроном, электромонтер, оператор связи, почтальон, оператор абонентского отдела, слесарь-сантехник, комплектовщик, геодезист, водитель автомобиля, монтажник, инженер по охране труда, методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, продавец-консультант, мерчендайзер, официант, грузчик, уборщик служебных и производственных помещений и другим.

Проходить ярмарка будет также в режиме онлайн-трансляции, что особенно удобно для людей с инвалидностью, многие из которых могут быть ограничены в передвижении. Чтобы стать участником ярмарки в онлайн-режиме, необходимо пройти по ссылке.

Начало в 10 часов по адресу ул. Республики, 204в, корпус 3. Телефон "горячей линии" 27-36-05.