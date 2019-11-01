В УФСИН региона пройдет день правовой помощи детям

| Фото: www.72.fsin.su/ | Фото: www.72.fsin.su/

Всероссийский день правовой помощи детям пройдет в Тюменской воспитательной колонии, СИЗО и уголовно-исполнительных инспекциях региона 20 ноября, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

В 10 часов в п. Винзили состоится заседание попечительского совета тюменской воспитательной колонии. С 15 до 17 часов в Тюмени и Тобольске пройдут мероприятия в рамках дня открытых дверей для осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Также в этот день состоятся лекционные занятия для несовершеннолетних осужденных в тюменской воспитательной колонии.