Тренинг "Маркетинг и упаковка бизнеса" пройдет в тюменском технопарке

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг "Маркетинг и упаковка бизнеса" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 25 ноября, начало в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Эксперт - Константин Зубарев, действующий предприниматель, основатель и владелец агенстава "Zubarev Event", основатель школы танца "Crystal Dance". Он расскажет о том, что такое маркетинг и упаковка. участники тренинга рассмотрят ключевые показатели в бизнесе: заявки (лиды), средний чек, продажи, конверсия. Как определить и проанализировать целевую аудиторию, провести анализ конкурентов, как строить воронку продаж и другие вопросы.

Тренинги проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация на сайте. Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.

Участие в тренинге бесплатное.