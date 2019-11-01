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Тренинг "Маркетинг и упаковка бизнеса" пройдет в тюменском технопарке

Экономика, 08:09 20 ноября 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг "Маркетинг и упаковка бизнеса" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 25 ноября, начало в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Эксперт - Константин Зубарев, действующий предприниматель, основатель и владелец агенстава "Zubarev Event", основатель школы танца "Crystal Dance". Он расскажет о том, что такое маркетинг и упаковка. участники тренинга рассмотрят ключевые показатели в бизнесе: заявки (лиды), средний чек, продажи, конверсия. Как определить и проанализировать целевую аудиторию, провести анализ конкурентов, как строить воронку продаж и другие вопросы.

Тренинги проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация на сайте. Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.

Участие в тренинге бесплатное.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство , тренинг

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