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Более полутора миллиона рублей заплатили предприниматели за продажу алкоголя подросткам

Происшествия, 11:29 19 ноября 2019

пресс-служба МО МВД России «Ишимский» | Фото: пресс-служба МО МВД России «Ишимский»

78 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним выявили тюменские полицейские в 2018-2019 г. Виновные привлечены к ответственности и оштрафованы на 1 млн 645 тыс. 300 рублей, сообщает городское УМВД.

В ходе рейдов полицейские проверяют торговые точки на территории города. В случае нарушения закона составляют административный протокол по статье 14.16 КоАП РФ "Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции".

Санкция статьи предусматривает штраф на граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, а на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Тюменская полиция напоминает, чтобы не нарушить закон, продавец должен попросить покупателя показать документ, удостоверяющий личность и возраст.

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# административная ответственность , алкоголь , несовершеннолетние , полиция , штрафы

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