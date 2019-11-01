Игра на варгане помогает людям с ОВЗ принять себя, уверены в Академии диджеинга

| Фото: Академия Диджеинга г. Тюмень во "ВКонтакте" | Фото: Академия Диджеинга г. Тюмень во "ВКонтакте"

Варганотерапия помогает людям с ограниченными возможностями здоровья настроиться и принять себя созидательно с помощью медитативной вибрации, уверены в инклюзивном центре развития "Академия диджеинга", который празднует в ноябре 16-летие со дня основания.

Художественный руководитель центра Кристина Соколова уверена, что игра на варгане – один из методов лечения людей с ОВЗ. Этот инструмент дается трудолюбивым, у тех, кто его освоил, улучшается здоровье и настроение. Пока в центре практикуются игра на варгане, а в перспективе предполагается игра на барабанах, гитаре и бубне.

Идея создания проекта для людей с ограниченными возможностями возникла у Кристины Соколовой в 2005 году. Она представила на конкурс молодых специалистов презентацию – сет из нескольких миксов за диджейским пультом. Все манипуляции проделывала либо с завязанными глазами, либо одной рукой. И вполне справилась, доказав тем самым, что смогут с этим справиться и инвалиды. Но тогда воплотить идею в жизнь не удалось, не хватило опыта и возможности.

"Академия диджеинга" в виде проекта для активной молодежи колесила по стране вместе с идейным вдохновителем, выпустила не одно поколение молодых звукорежиссеров, ведущих, волонтеров.

В Тюмени проект нашел воплощение в жизнь в виде инклюзивного центра, стал вторым домом для более чем 50 человек. За три года сложился коллектив из детей с ОВЗ, их родителей, некоторые из которых тоже с ограниченными возможностями здоровья. Дополнили состав академии дети из многодетных семей и ди-джеи серебряного возраста. Сейчас в центре занимаются 12 человек от шести до 65 лет, из них четверо с ОВЗ.

"Начинали с нуля. Финансовой поддержки не было, с помещением помогло общество инвалидов Ленинского района, за что огромное спасибо его руководителю Татьяне Косса. Первый набор в академию диджеинга был три человека, затем на диджеев выучились представители старшего поколения - DJ- Леля Центровая и Mari Bel Гламурная. Сейчас они востребованы на форумах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе молодежных. Причем те, кто прошел на учебу в академии, остаются в ней навсегда. К примеру, Леля, проводит прикладные мастер-классы, а по осени поделилась с многодетными семьями богатым урожаем яблок с собственной дачи", - рассказала худрук.

Она добавила, что ребят в академии диджеинга развивают и дают максимальное число навыков и опыта в таких профессиях как фотограф, видеооператор, звукорежиссер, светорежиссер, ведущий, аниматор, артист.

"У нас, помимо теории, обязательно применяют знания на практике. Если мы работаем на платных площадках, детям тоже выдается минимальная оплата труда, чтобы они понимали, что этим трудом они могут зарабатывать. Мы проводим праздники двора. Есть партнеры, с которыми мы работаем как волонтеры, там речь о платных услугах не идет вовсе", - подчеркнула Кристина Соколова.

"Академия диджеинга" имеет свою копилку наград и достижений. В октябре 2019 года рэп-дуэт - Анастасия Смирновя и Артемий Сюткин - на межрегиональном фестивале "Ломая барьеры" вошли в десятку сильнейших, приняли участие в гала-концерте в Уфе.

По словам Кристины Соколовой, в планах - поменять статус клуба по интересам на НКО. Принять участие в грантовых конкурсах, привлечь средства для реализации новых идей, направленных на поддержку талантливых особенных людей. А также создать для них артпространство.

Инна Кондрашкина