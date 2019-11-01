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Прием заявок на конкурс ведущих "Затея" завершается в Тюмени

Общество, 09:45 20 ноября 2019

областная организация "ВОИ" во ВКонтакте | Фото: областная организация "ВОИ" во ВКонтакте

Представить театрализованные, анимационные, интерактивные и игровые программы на областном конкурсе "Затея" приглашают организаторов досуга, работников культуры и социальной сферы, специалистов по работе с инвалидами, студентов вузов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Конкурсный отбор пройдет 4 декабря в областном реабилитационном центре "Родник", а гала-концерт, выставка прикладного творчества и награждение победителей фестиваля состоятся 5 декабря на площадках молодежного театрального центра "Космос".

Представляемые конкурсантами программы должны соответствовать теме конкурса "Ярмарка народных игр". В них важно использовать фольклорные и обрядовые игры народов мира. Задача аниматоров и ведущих – вовлечь зрителей с ограниченными возможностями здоровья в игру, создать особенную атмосферу праздника.

Напомним, что конкурс "Затея" - это один из этапов областного фестиваля социокультурной анимации "Творчество для всех". Подробную информацию можно узнать по телефону 56-89-40 (доб. 5) и на сайте организаторов. Заявки на участие принимаются по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84, корпус 2, или электронной почте: voi72@bk.ru.

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# конкурс , люди с ОВЗ , творчество

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