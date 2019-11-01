В Викулово совмещают занятия по английскому языку и метеорологии

| Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте

Занятие в лингволаборатории "Smart" по английскому языку посвятили температуре и атмосферным явлениям. Юным ученым предложили провести серию опытов по изменению температурных режимов, в том числе изменение тепла и холода: hot, warm, cool, cold при взаимодействии двух металлов: раствор сульфата меди, алюминий в солевом растворе, сообщает Викуловский Дом культуры.

Исследователи познакомились с видами атмосферных явлений и узнали, как назвать то или иное погодное явление на иностранном языке, по каждому из которых был проведен опыт.

По явлению "snow" ребятам предлагалось создать свой собственный искусственный снег из полиакрилата (суперабсорбирующий полимер). Каждый ученый в пробирке создал снежный комок, покрытый кристаллами льда, который не тает при плюсовой температуре.

По явлению "rain": ребята создали макет атмосферы планеты Земля (в широкой колбе, наполненной водой и искусственным облаком), участники лингволаборатории наполняли его окрашенной водой, которая позже создала иллюзию дождливой погоды.

"Sunny" было представлено раскрывающимися "солнышками". Бумажная структура солнца пускала свои лучи по поверхности воды: для юных ученых это показалось волшебством, хотя все объяснялось логически.

"Cloudy": создавались облака из моющих средств и ватных дисков, а "rainbow": радужный круг из популярных конфет "Skittles" и игра с цветными пробирками позволили повторить названия цветов на английском языке.

Таким образом, викуловские исследователи подтвердили свой статус участников лингволаборатории "Smart" и познакомились с основными температурными режимами и погодными явлениями.